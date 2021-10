A foto em forma de um laço tirada do gramado do Estádio do Casimiro de Abreu, representou marcou a união dos casimirenses na causa - Divulgação

A foto em forma de um laço tirada do gramado do Estádio do Casimiro de Abreu, representou marcou a união dos casimirenses na causaDivulgação

Publicado 02/10/2021 11:35 | Atualizado 02/10/2021 12:12

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu aderiu o Outubro Rosa, que tem como objetivo conscientizar e prevenir o câncer de mama e do colo de útero. Nesta sexta-feira (1), foi realizada a abertura oficial da campanha. A foto em forma de um laço tirada do gramado do Estádio do Casimiro de Abreu, representou a união de todos na causa.



A solenidade contou com a presença da ginecologia, a Drª Eliana de Lima Rangel, que ressaltou a importância do diagnóstico rápido. "Quando diagnóstico rapidamente, a chance de cura dessa doença é de 40%”, declarou.

A solenidade contou com a presença da ginecologia, a Drª Eliana de Lima Rangel, que ressaltou a importância do diagnóstico rápido Divulgação

Ronaldo Steele, secretário de Saúde e também ginecologista, citou a importância dos exames preventivos, como o Papa Nicolau. Disse ainda que, a meta de sua pasta é descomplicar o acesso das mulheres aos exames de mamografia, e seguir adiante com o tratamento em caso de diagnóstico positivo para a doença.

O prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte, afirmou que, quando se trata da prevenção, gasta-se menos no tratamento:

“Hoje podemos realizar exames de imagens (como colonoscopia, tomografia, que outras cidades não podem fazer). Portanto, precisamos trabalhar ainda mais com dedicação e amor”, falou