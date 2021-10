Todas as solicitações visam recuperar e fazer crescer o comércio e negócios prejudicados pela pandemia - Divulgação/ José Eduardo Vieira

Publicado 02/10/2021 12:48 | Atualizado 02/10/2021 12:54

Casimiro de Abreu - Uma reunião realizada nesta quinta-feira (30), entre a Associação Comercial, Industrial e Turística de Casimiro de Abreu (ACINCA) e a Prefeitura de Casimiro de Abreu, certificou que os comércios casimirenses continuarão sem a cobrança anual do alvará, além de isentá-los da taxa de esgoto municipal.

O prefeito Ramon Gidalte afirmou que manter o diálogo com a sociedade civil organizada, é um dos objetivos da sua gestão. Além do prefeito, o presidente da ACINCA, Henrique Macabú, e o secretário de Fazenda, Indústria e Comércio, Eliezer Crispim, discutiram algumas solicitações necessárias para o comércio nesse momento.



A ACINCA levou um documento com as reivindicações do setor, que foi protocolado na Administração Pública. Entre elas: a manutenção de passeio público e ruas do município.

"Todas as solicitações visam recuperar e fazer crescer nosso sacrificado comércio e negócios tão combalido há tempos e ainda mais nessa pandemia", disse Henrique Macabú.



O presidente da ACINCA enalteceu a sensibilidade às necessidades não só do comércio, mas de toda a comunidade e elogiou a disposição ao diálogo por parte do chefe do executivo casimirense.