Entrevista concedida pelo prefeito voltou a movimentar o cenário político e trouxe novos elementos para um dos casos mais discutidos da atual gestão - Foto: Reprodução Vídeo podcast Os Bastidores

Entrevista concedida pelo prefeito voltou a movimentar o cenário político e trouxe novos elementos para um dos casos mais discutidos da atual gestãoFoto: Reprodução Vídeo podcast Os Bastidores

Publicado 04/08/2026 09:22 | Atualizado 04/08/2026 09:25

Casimiro de Abreu - As As explicações apresentadas pelo prefeito Ramon Gidalte (PL) sobre o contrato firmado entre a Prefeitura de Casimiro de Abreu e a empresa AMX não encerraram a discussão. Pelo contrário. As declarações feitas durante participação no podcast Os Bastidores reacenderam um debate que parecia restrito aos bastidores políticos e recolocaram em evidência dúvidas sobre a condução administrativa de um contrato milionário que terminou deixando uma dívida e trabalhadores sem receber, segundo relatos divulgados à época.

Apresentada como uma oportunidade para esclarecer temas que marcaram a gestão municipal, a entrevista trouxe respostas, mas também abriu espaço para novos questionamentos. Ao longo da conversa, Ramon reconheceu que o município possui pendências relacionadas ao contrato encerrado em 2025 e afirmou que o caso se encontra judicializado. No entanto, a principal repercussão ocorreu quando o prefeito apontou o então secretário municipal de Esportes como responsável pela continuidade da contratação.

A declaração rapidamente ganhou repercussão porque desloca a responsabilidade para um integrante da própria administração. Ao mesmo tempo, deixa em aberto uma questão inevitável: como um contrato estimado em aproximadamente R$ 500 mil por mês permaneceu em execução sem que a chefia do Executivo interrompesse ou revisasse a decisão, especialmente diante da alegação de insuficiência orçamentária?

Na entrevista, Ramon afirmou que a administração acreditava em um aumento de arrecadação que permitiria honrar os compromissos assumidos.

"O político, no afã de prestar o serviço, acaba se empolgando e diz que vai dar um jeito de conseguir o recurso lá na frente para honrar com o compromisso. E a gente estava nessa expectativa de aumentar a arrecadação, aí o recurso não veio e você tem um problema para resolver", declarou.

A fala passou a ser interpretada por diferentes setores políticos como um reconhecimento de que a administração trabalhou com uma expectativa financeira que acabou não se concretizando. O episódio volta a levantar discussões sobre planejamento orçamentário, responsabilidade fiscal e gestão de contratos públicos, temas que ocupam posição central quando se trata da aplicação de recursos públicos.

Outro ponto que permanece sem esclarecimento público diz respeito às medidas adotadas pela administração enquanto o contrato permanecia em vigor. Durante a entrevista, não foram apresentados detalhes sobre eventuais providências tomadas após recomendações técnicas dos órgãos de controle interno, mencionadas em debates sobre o caso.

Embora o prefeito sustente que existe uma campanha para desgastar politicamente sua gestão, as declarações acabaram recolocando o assunto em evidência justamente porque partiram do próprio chefe do Executivo. Em vez de encerrar a controvérsia, a entrevista ampliou o interesse sobre os bastidores da decisão administrativa e sobre a cadeia de responsabilidades envolvendo a manutenção do contrato.

O caso também desperta atenção porque envolve princípios previstos na administração pública, como planejamento, eficiência e responsabilidade na execução orçamentária. Especialistas na área costumam destacar que contratos administrativos devem observar não apenas a necessidade do serviço, mas também a efetiva disponibilidade financeira para seu cumprimento.

Enquanto o processo judicial segue seu curso, o episódio continua repercutindo no cenário político local e alimentando o debate sobre a condução administrativa da atual gestão, principalmente diante das declarações feitas pelo próprio prefeito.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA procurou mais uma vez por meio de e-mail a Prefeitura de Casimiro de Abreu para solicitar esclarecimentos sobre as declarações do prefeito, os critérios adotados para manutenção do contrato da AMX, a atuação da administração diante da insuficiência orçamentária mencionada na entrevista e as providências tomadas em relação ao caso. Até o fechamento desta edição, o município não havia encaminhado resposta. O espaço permanece aberto para manifestação oficial, e esta reportagem será atualizada caso haja posicionamento da Prefeitura.

