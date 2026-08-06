Decisão do Tribunal de Contas amplia prazo para que o município demonstre o cumprimento das determinações relacionadas ao ressarcimento dos cofres públicosFoto: Ilustração
TCE dá novo prazo e mantém Prefeitura de Casimiro sob cobrança por ressarcimento ao erário
Município terá mais 30 dias para comprovar ao Tribunal de Contas as medidas de cobrança de valores atribuídos a ex-servidor condenado por acúmulo irregular de cargos públicos
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Declaração de Ramon sobre contrato da AMX amplia pressão e coloca gestão sob novos questionamentos em Casimiro
Durante entrevista, prefeito atribui manutenção de contrato milionário a ex-secretário, admite aposta em arrecadação que não se confirmou e reacende debate sobre planejamento financeiro da administração
Casa dos Velhinhos avança para reforma histórica com apoio de Casimiro e Rio das Ostras
Nova planta de adequação é apresentada e aproxima início do projeto que vai modernizar a instituição e ampliar a qualidade de vida dos idosos acolhidos
Investigações do MP elevam tensão política e impulsionam articulação por CEI das Licitações em Casimiro de Abreu
Após ações do Ministério Público e bloqueio judicial de R$ 270 milhões, vereadores intensificam movimento para investigar contratos da administração municipal
Denúncia leva PM a laboratório do tráfico e grande carga de drogas é apreendida em Casimiro
Suspeito conseguiu fugir de motocicleta antes da abordagem, mas policiais localizaram entorpecentes, celulares e materiais usados na preparação e embalagem das drogas
Monitoramento leva PM a prender foragido da Justiça em Casimiro de Abreu
Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável foi localizado durante patrulhamento na RJ-106, em Barra de São João
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