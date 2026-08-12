Ação da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito na região da Ponte dos Tigres, em Barra de São JoãoFoto: Divulgação
Suspeito de tráfico é preso com drogas na Ponte dos Tigres, em Barra de São João
Homem foi abordado pela Polícia Militar na Estrada Velha e levado para a 121ª DP, em Casimiro de Abreu
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