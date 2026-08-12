Ação da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito na região da Ponte dos Tigres, em Barra de São João - Foto: Divulgação

Ação da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito na região da Ponte dos Tigres, em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 12/08/2026 17:28

Casimiro de Abreu - A movimentação na região da Ponte dos Tigres, na Estrada Velha, em Barra de São João, terminou com uma prisão por suspeita de tráfico de drogas. Um homem identificado como L, A movimentação na região da Ponte dos Tigres, na Estrada Velha, em Barra de São João, terminou com uma prisão por suspeita de tráfico de drogas. Um homem identificado como L, foi detido pela Polícia Militar após ser encontrado com material entorpecente.

A abordagem ocorreu na região conhecida como Ponte dos Tigres. Segundo as informações da ocorrência, os policiais localizaram o suspeito e apreenderam drogas durante a ação.

Após a abordagem, ele foi encaminhado para a 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu, onde o caso foi apresentado e registrado para as medidas cabíveis.

A ocorrência ficará sob apuração da autoridade policial, responsável pela análise do material apreendido e das circunstâncias da prisão. O caso foi registrado na delegacia de Casimiro de Abreu e poderá ter novos desdobramentos a partir das investigações.