Câmeras de segurança registraram a discussão e a agressão contra o funcionário dentro do posto de combustíveisFoto: Reprodução de vídeo rede social
Vídeo mostra agressão a frentista após discussão em posto de Casimiro
Imagens registraram momento em que homem entra na cabine e atinge funcionário no rosto; Polícia Civil busca identificar suspeito
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