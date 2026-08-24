Câmeras de segurança registraram a discussão e a agressão contra o funcionário dentro do posto de combustíveis - Foto: Reprodução de vídeo rede social

Câmeras de segurança registraram a discussão e a agressão contra o funcionário dentro do posto de combustíveisFoto: Reprodução de vídeo rede social

Publicado 24/08/2026 14:14

Casimiro de Abreu - Um tapa no rosto, registrado por uma câmera de segurança, Um tapa no rosto, registrado por uma câmera de segurança, transformou uma discussão em um caso de polícia em Casimiro de Abreu . As imagens mostram o momento em que um homem entra na cabine de um posto de combustíveis e agride um funcionário na noite da última quarta-feira (19). O caso ganhou repercussão neste domingo (23), após a divulgação do vídeo nas redes sociais.

Segundo o relato do frentista, a confusão começou quando o motorista chegou ao estabelecimento com o capô do carro aberto e pediu abastecimento com GNV. Ao ser informado de que o posto não oferecia esse tipo de serviço, o cliente teria se irritado.

O funcionário contou que, após a primeira discussão, o homem entrou na cabine e pediu para falar com o responsável pelo estabelecimento. O frentista informou que o superior só estaria no local na manhã seguinte. Pouco depois, enquanto registrava as vendas, ele foi surpreendido pela agressão.

"Eu fui à cabine registrar minhas vendas e, depois, ele entrou. Estava muito irritado e queria falar com meu responsável. Eu disse que ele só estaria no posto no dia seguinte de manhã. Continuei fazendo meu serviço e só senti a porrada na cara", relatou o trabalhador.

As imagens divulgadas mostram o homem na área de abastecimento, com o celular nas mãos, enquanto registra o estabelecimento. Na sequência, ele entra na cabine onde o funcionário trabalhava. O vídeo registra o momento da agressão, mas não esclarece, por si só, todos os detalhes da discussão que antecedeu o episódio.

A Polícia Civil analisa as imagens e busca identificar o homem que aparece no vídeo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito ou sobre eventual denúncia formal relacionada ao caso.

A investigação deverá reunir os registros das câmeras e os relatos das pessoas que estavam no estabelecimento para esclarecer a sequência dos acontecimentos. A autoria e as circunstâncias da agressão serão apuradas pelas autoridades.