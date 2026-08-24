Câmeras de segurança registraram a discussão e a agressão contra o funcionário dentro do posto de combustíveisFoto: Reprodução de vídeo rede social

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Douglas Smmithy
Casimiro de Abreu - Um tapa no rosto, registrado por uma câmera de segurança, transformou uma discussão em um caso de polícia em Casimiro de Abreu. As imagens mostram o momento em que um homem entra na cabine de um posto de combustíveis e agride um funcionário na noite da última quarta-feira (19). O caso ganhou repercussão neste domingo (23), após a divulgação do vídeo nas redes sociais.
Segundo o relato do frentista, a confusão começou quando o motorista chegou ao estabelecimento com o capô do carro aberto e pediu abastecimento com GNV. Ao ser informado de que o posto não oferecia esse tipo de serviço, o cliente teria se irritado.
O funcionário contou que, após a primeira discussão, o homem entrou na cabine e pediu para falar com o responsável pelo estabelecimento. O frentista informou que o superior só estaria no local na manhã seguinte. Pouco depois, enquanto registrava as vendas, ele foi surpreendido pela agressão.
"Eu fui à cabine registrar minhas vendas e, depois, ele entrou. Estava muito irritado e queria falar com meu responsável. Eu disse que ele só estaria no posto no dia seguinte de manhã. Continuei fazendo meu serviço e só senti a porrada na cara", relatou o trabalhador.
As imagens divulgadas mostram o homem na área de abastecimento, com o celular nas mãos, enquanto registra o estabelecimento. Na sequência, ele entra na cabine onde o funcionário trabalhava. O vídeo registra o momento da agressão, mas não esclarece, por si só, todos os detalhes da discussão que antecedeu o episódio.
A Polícia Civil analisa as imagens e busca identificar o homem que aparece no vídeo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito ou sobre eventual denúncia formal relacionada ao caso.
A investigação deverá reunir os registros das câmeras e os relatos das pessoas que estavam no estabelecimento para esclarecer a sequência dos acontecimentos. A autoria e as circunstâncias da agressão serão apuradas pelas autoridades.