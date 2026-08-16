Novos procuradores municipais foram empossados durante cerimônia realizada no Gabinete do Prefeito de Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Novos procuradores municipais foram empossados durante cerimônia realizada no Gabinete do Prefeito de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 16/08/2026 12:00

Casimiro de Abreu - A história da Procuradoria Municipal de A história da Procuradoria Municipal de Casimiro de Abreu ganhou um novo capítulo com a posse dos primeiros procuradores concursados da cidade . A cerimônia marcou a implantação de uma carreira jurídica permanente no serviço público municipal e reuniu autoridades, servidores e representantes da advocacia no Gabinete do Prefeito.

Patrick Raphael Nascimento de Melo, Beatriz Terra Moura Marins, Eduardo Cardoso Branco e Marcella Horsay Costa foram nomeados após aprovação no concurso público realizado com base no Edital nº 01/2025. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, o processo recebeu 564 inscrições.

A posse representa uma mudança importante na estrutura jurídica do Município. Com a chegada dos servidores efetivos, a Procuradoria passa a contar com profissionais selecionados por concurso para atuar de forma permanente na defesa dos interesses públicos e na orientação jurídica da administração municipal.

A procuradora-geral Adriana Campos destacou que a conquista é resultado de um processo iniciado há anos e que exigiu uma série de etapas administrativas e jurídicas até a criação da carreira.

“Hoje vocês estão inaugurando a carreira de procurador municipal, uma carreira de Estado, estável, técnica e permanente. Desde 2013 eu vislumbrava esse momento. Foi um caminho longo, com muitos trâmites burocráticos, mas chegamos até aqui”, afirmou.

Segundo Adriana, a consolidação da carreira também contou com o apoio da administração municipal e com a participação de diferentes setores ao longo do processo.

O prefeito Ramon Gidalte ressaltou o papel dos servidores na estrutura pública e relacionou a chegada dos novos procuradores ao fortalecimento da administração municipal.

“O maior patrimônio do governo municipal é o servidor. Este momento traduz o nosso compromisso com a máquina pública”, declarou.

Entre os empossados, a história de Eduardo Cardoso Branco acrescentou um componente especial à cerimônia. Aos 28 anos, o advogado retorna à cidade onde nasceu e foi criado para assumir justamente uma das novas vagas da carreira que acaba de ser criada no Município.

A decisão de voltar para Casimiro de Abreu, segundo Eduardo, também representa uma escolha pessoal. Após a oportunidade de permanecer no Rio de Janeiro, ele optou por retornar à terra natal.

“Além de ser o desfecho de muitos anos de estudo, é uma honra e um sentimento de pertencimento à cidade onde nasci. Tive a oportunidade de ficar no Rio, mas escolhi voltar porque prefiro morar aqui. E ser empossado pelo prefeito que empossou meu pai, há 26 anos, tem um significado que me deixa ainda mais feliz”, contou.

A referência ao pai tornou a cerimônia ainda mais simbólica para o novo procurador. A posse ocorreu pelas mãos do mesmo prefeito que, há 26 anos, participou da posse de seu pai, criando uma ligação entre duas gerações de servidores públicos do município.

A cerimônia contou ainda com a presença da equipe da Procuradoria Jurídica, do chefe de Gabinete, da secretária de Governo, do controlador do Município, do corregedor-geral, da subcorregedora, da presidente da 63ª Subseção da OAB, Eliana Maia, e do vereador Marcelo Mota.

Com a posse dos quatro profissionais, Casimiro de Abreu passa a contar com uma carreira própria de procuradores municipais concursados, consolidando uma etapa considerada estratégica para a organização jurídica e institucional da administração pública.