Novos procuradores municipais foram empossados durante cerimônia realizada no Gabinete do Prefeito de Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

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Douglas Smmithy
Casimiro de Abreu - A história da Procuradoria Municipal de Casimiro de Abreu ganhou um novo capítulo com a posse dos primeiros procuradores concursados da cidade. A cerimônia marcou a implantação de uma carreira jurídica permanente no serviço público municipal e reuniu autoridades, servidores e representantes da advocacia no Gabinete do Prefeito.
Patrick Raphael Nascimento de Melo, Beatriz Terra Moura Marins, Eduardo Cardoso Branco e Marcella Horsay Costa foram nomeados após aprovação no concurso público realizado com base no Edital nº 01/2025. Organizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM, o processo recebeu 564 inscrições.
A posse representa uma mudança importante na estrutura jurídica do Município. Com a chegada dos servidores efetivos, a Procuradoria passa a contar com profissionais selecionados por concurso para atuar de forma permanente na defesa dos interesses públicos e na orientação jurídica da administração municipal.
A procuradora-geral Adriana Campos destacou que a conquista é resultado de um processo iniciado há anos e que exigiu uma série de etapas administrativas e jurídicas até a criação da carreira.
“Hoje vocês estão inaugurando a carreira de procurador municipal, uma carreira de Estado, estável, técnica e permanente. Desde 2013 eu vislumbrava esse momento. Foi um caminho longo, com muitos trâmites burocráticos, mas chegamos até aqui”, afirmou.
Segundo Adriana, a consolidação da carreira também contou com o apoio da administração municipal e com a participação de diferentes setores ao longo do processo.
O prefeito Ramon Gidalte ressaltou o papel dos servidores na estrutura pública e relacionou a chegada dos novos procuradores ao fortalecimento da administração municipal.
“O maior patrimônio do governo municipal é o servidor. Este momento traduz o nosso compromisso com a máquina pública”, declarou.
Entre os empossados, a história de Eduardo Cardoso Branco acrescentou um componente especial à cerimônia. Aos 28 anos, o advogado retorna à cidade onde nasceu e foi criado para assumir justamente uma das novas vagas da carreira que acaba de ser criada no Município.
A decisão de voltar para Casimiro de Abreu, segundo Eduardo, também representa uma escolha pessoal. Após a oportunidade de permanecer no Rio de Janeiro, ele optou por retornar à terra natal.
“Além de ser o desfecho de muitos anos de estudo, é uma honra e um sentimento de pertencimento à cidade onde nasci. Tive a oportunidade de ficar no Rio, mas escolhi voltar porque prefiro morar aqui. E ser empossado pelo prefeito que empossou meu pai, há 26 anos, tem um significado que me deixa ainda mais feliz”, contou.
A referência ao pai tornou a cerimônia ainda mais simbólica para o novo procurador. A posse ocorreu pelas mãos do mesmo prefeito que, há 26 anos, participou da posse de seu pai, criando uma ligação entre duas gerações de servidores públicos do município.
A cerimônia contou ainda com a presença da equipe da Procuradoria Jurídica, do chefe de Gabinete, da secretária de Governo, do controlador do Município, do corregedor-geral, da subcorregedora, da presidente da 63ª Subseção da OAB, Eliana Maia, e do vereador Marcelo Mota.
Com a posse dos quatro profissionais, Casimiro de Abreu passa a contar com uma carreira própria de procuradores municipais concursados, consolidando uma etapa considerada estratégica para a organização jurídica e institucional da administração pública.
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Novos procuradores municipais foram empossados durante cerimônia realizada no Gabinete do Prefeito de Casimiro de Abreu
Novos procuradores municipais foram empossados durante cerimônia realizada no Gabinete do Prefeito de Casimiro de Abreu