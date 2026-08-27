Agressão e a dinâmica do confronto serão apuradas pela Polícia CivilFoto: Ilustração
Homem é preso após ataque com faca em Barra de São João
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar um dia após ferir a vítima, que precisou receber 14 pontos no ferimento
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Vídeo mostra agressão a frentista após discussão em posto de Casimiro
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