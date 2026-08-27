Agressão e a dinâmica do confronto serão apuradas pela Polícia Civil - Foto: Ilustração

Agressão e a dinâmica do confronto serão apuradas pela Polícia CivilFoto: Ilustração

Publicado 27/08/2026 12:19

Casimiro de Abreu - nesta quarta-feira, dia 26, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar em casa, um dia após uma ocorrência registrada na Rua Espada, no bairro Peixe Dourado 2. Um ataque com faca terminou com a prisão de um homem nesta quarta-feira, dia 26, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. O suspeito foi localizado pela Polícia Militar em casa, um dia após uma ocorrência registrada na Rua Espada, no bairro Peixe Dourado 2.

De acordo com as informações da ocorrência, o homem teria atacado outro morador com uma faca na noite de terça-feira, dia 25. A vítima sofreu um ferimento e precisou de atendimento médico, com a necessidade de 14 pontos para fechar o corte.

Após as diligências, policiais militares localizaram o suspeito em sua residência nesta quarta-feira. Ele foi detido e levado para a 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu, onde o caso foi registrado.

A vítima sobreviveu ao ataque e passa bem, segundo as informações disponíveis.

O suspeito permanece à disposição da Justiça. As circunstâncias que motivaram a agressão e a dinâmica do confronto serão apuradas pela Polícia Civil.