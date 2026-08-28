Educação de Jovens e Adultos oferece uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução da Internet

Educação de Jovens e Adultos oferece uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução da Internet

Publicado 28/08/2026 11:55 | Atualizado 28/08/2026 11:55

Casimiro de Abreu - Nunca é tarde para voltar para a sala de aula. Nunca é tarde para voltar para a sala de aula. Em Casimiro de Abreu, a Educação de Jovens e Adultos, conhecida como EJA , representa uma oportunidade para quem precisou interromper os estudos e agora deseja retomar esse caminho.

A proposta é simples: transformar uma oportunidade em um novo começo. A EJA permite que jovens e adultos que não concluíram a educação básica possam retornar à escola, avançar na formação e abrir novas possibilidades para a vida pessoal e profissional.

A própria secretária municipal de Educação, Gracenir, conhece de perto essa realidade. Antes de assumir a função, ela também foi aluna da EJA. Sua trajetória mostra que uma interrupção nos estudos não precisa definir o futuro de ninguém.

Para quem deixou a escola há alguns anos, decidiu priorizar o trabalho, precisou cuidar da família ou enfrentou outras dificuldades ao longo da vida, a EJA pode ser o momento de recomeçar.

A matrícula é um convite para quem ainda guarda o desejo de concluir os estudos, buscar uma nova oportunidade profissional ou simplesmente realizar um sonho que ficou pelo caminho.

Se você ainda não concluiu os estudos, esta pode ser a hora de voltar.

Procure a unidade de ensino responsável pela EJA em Casimiro de Abreu, informe-se sobre as vagas disponíveis e faça sua matrícula.

Voltar a estudar é dar um novo passo na própria história. E esse passo pode começar agora.