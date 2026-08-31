Material utilizado em possível atividade de caça ilegal foi apreendido durante patrulhamento ambiental em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução Rede Social

Material utilizado em possível atividade de caça ilegal foi apreendido durante patrulhamento ambiental em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 31/08/2026 20:44 | Atualizado 31/08/2026 20:45

Casimiro de Abreu - A mata deveria ser apenas passagem para a vida silvestre, mas estruturas preparadas para capturar animais chamaram a atenção de A mata deveria ser apenas passagem para a vida silvestre, mas estruturas preparadas para capturar animais chamaram a atenção de policiais ambientais durante um patrulhamento em Casimiro de Abreu . A ação ocorreu na região da Bacia Hidrográfica do Rio São João e terminou com a apreensão de armas artesanais e diferentes tipos de armadilhas.

Equipes do Comando de Polícia Ambiental, o CPAM, encontraram um trabuco artesanal acompanhado de munição, além de armadilhas do tipo guilhotina e covos. Entre os materiais havia ainda uma estrutura destinada à captura de caranguejos.

Durante a incursão pela área de mata, os policiais também identificaram o que aparentava ser um rancho utilizado para caça. Segundo o registro da ocorrência, o local apresentava sinais de utilização recente.

Material utilizado em possível atividade de caça ilegal foi apreendido durante patrulhamento ambiental em Casimiro de Abreu Foto: Reprodução Rede Social A presença desse tipo de estrutura em uma área de mata representa uma ameaça direta à fauna. Armadilhas podem ferir animais, provocar sofrimento e levar à morte mesmo sem a presença do caçador no momento da captura. O risco também alcança espécies que não seriam o alvo da ação.

A fiscalização ambiental tem justamente entre seus objetivos impedir que equipamentos destinados à captura de animais permaneçam instalados em áreas de vegetação e interromper práticas que possam comprometer a fauna silvestre.

Todo o material localizado pelas equipes foi recolhido e encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu, para apresentação à autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.

A ocorrência reforça a importância do patrulhamento em áreas de mata e regiões próximas a cursos d’água, onde estruturas clandestinas podem ficar escondidas e longe da circulação habitual de moradores.

A Bacia Hidrográfica do Rio São João possui áreas de grande relevância ambiental e abriga diferentes espécies da fauna silvestre. A retirada de armadilhas e equipamentos de caça ajuda a reduzir riscos e preservar esses ambientes.

O caso também chama atenção para um problema que muitas vezes permanece longe dos olhos da população. Uma armadilha escondida na mata pode parecer apenas um objeto abandonado, mas, quando instalada para capturar animais, pode transformar um trecho de floresta em uma área de risco permanente para a vida silvestre.

A atuação dos policiais ambientais interrompeu a estrutura encontrada e retirou da mata materiais capazes de causar novos danos aos animais.

Material utilizado em possível atividade de caça ilegal foi apreendido durante patrulhamento ambiental em Casimiro de Abreu Foto: Reprodução Rede Social

