Drogas foram apreendidas pela polícia durante abordagem a um veículo no Centro de Casimiro - Foto: Reprodução Vídeo da Rede Social

Drogas foram apreendidas pela polícia durante abordagem a um veículo no Centro de CasimiroFoto: Reprodução Vídeo da Rede Social

Publicado 30/08/2026 18:41

Casimiro de Abreu - Uma carga de mais de 49 quilos de drogas foi interceptada pela polícia na noite deste sábado, dia 29, em Casimiro de Abreu. Uma mulher foi presa durante Uma carga de mais de 49 quilos de drogas foi interceptada pela polícia na noite deste sábado, dia 29, em Casimiro de Abreu. Uma mulher foi presa durante uma abordagem realizada por equipes do Grupo de Ações Táticas e do serviço reservado do 25º BPM, com apoio de agentes da Polícia Rodoviária Federal. O flagrante ocorreu na Rua Silva Jardim, no Centro.

A abordagem ocorreu durante uma ação conjunta das forças de segurança. A mulher estava em um Volkswagen Virtus quando os agentes realizaram a fiscalização e encontraram a carga de entorpecentes no interior do veículo.

Segundo o registro da ocorrência, foram apreendidas 3.273 cápsulas de cocaína e 2.050 tiras de maconha. Somados, os materiais totalizaram mais de 49 quilos de drogas, conforme a contagem e o peso registrados na ocorrência policial.

Ainda de acordo com as informações reunidas pelos agentes, a carga teria como destino a Favela do Lixo, em Cabo Frio. A informação integra o registro policial e será considerada nas investigações sobre a origem e o destino dos entorpecentes.

A apreensão interrompeu o transporte da carga antes que ela chegasse ao destino indicado no registro. A atuação integrada entre as equipes do 25º BPM e da PRF permitiu a localização do material durante a fiscalização realizada no Centro de Casimiro de Abreu.

Após a abordagem, a mulher foi conduzida para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, unidade responsável pelo registro da ocorrência. Ela permaneceu presa e ficou à disposição da Justiça, acusada de tráfico de drogas.

O caso seguirá para as medidas judiciais cabíveis. A prisão ocorreu no contexto do flagrante e a acusada terá direito à defesa e ao devido processo legal. A ocorrência reforça o trabalho de fiscalização das forças de segurança nas rodovias e vias da região, especialmente em ações voltadas à identificação de cargas de drogas e outros materiais ilícitos.