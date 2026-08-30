Drogas foram apreendidas pela polícia durante abordagem a um veículo no Centro de CasimiroFoto: Reprodução Vídeo da Rede Social
Mulher é presa com mais de 49 kg de drogas em Casimiro de Abreu
Abordagem ocorreu à noite no Centro e apreensão reuniu 3.273 cápsulas de cocaína e 2.050 tiras de maconha
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