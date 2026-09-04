PRF apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante abordagem na BR-101, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

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Casimiro de Abreu - A BR-101 virou rota interrompida para uma carga de drogas que, segundo informações preliminares, seguiria para Rio das Ostras. Um homem identificado como Max José foi preso pela Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem na rodovia, em Casimiro de Abreu, com uma grande quantidade de entorpecentes.
A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (4) e mobilizou agentes da PRF, que localizaram o material durante a fiscalização. A carga apreendida teria como destino a localidade do Âncora, em Rio das Ostras.
Após a abordagem, o suspeito foi detido e os entorpecentes encaminhados para a 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu, unidade responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos relacionados à apreensão.
O homem permaneceu preso e ficará à disposição da Justiça. As circunstâncias da prisão e a origem da droga deverão ser apuradas pelas autoridades.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o tipo e o peso total dos entorpecentes apreendidos. A investigação também deverá esclarecer a participação do suspeito no transporte da carga e se outras pessoas estariam envolvidas na operação.
A ocorrência reforça o trabalho de fiscalização realizado na BR-101, uma das principais ligações rodoviárias da região e também uma rota utilizada para o transporte de cargas entre municípios do estado.
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