PRF apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante abordagem na BR-101, em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

PRF apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante abordagem na BR-101, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 04/09/2026 16:10

Casimiro de Abreu - . Um homem identificado como Max José foi preso pela Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem na rodovia, em Casimiro de Abreu, com uma grande quantidade de entorpecentes. A BR-101 virou rota interrompida para uma carga de drogas que, segundo informações preliminares, seguiria para Rio das Ostras . Um homem identificado como Max José foi preso pela Polícia Rodoviária Federal durante uma abordagem na rodovia, em Casimiro de Abreu, com uma grande quantidade de entorpecentes.

A ocorrência foi registrada nesta sexta-feira (4) e mobilizou agentes da PRF, que localizaram o material durante a fiscalização. A carga apreendida teria como destino a localidade do Âncora, em Rio das Ostras.

Após a abordagem, o suspeito foi detido e os entorpecentes encaminhados para a 121ª Delegacia de Polícia, em Casimiro de Abreu, unidade responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos relacionados à apreensão.

O homem permaneceu preso e ficará à disposição da Justiça. As circunstâncias da prisão e a origem da droga deverão ser apuradas pelas autoridades.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o tipo e o peso total dos entorpecentes apreendidos. A investigação também deverá esclarecer a participação do suspeito no transporte da carga e se outras pessoas estariam envolvidas na operação.

A ocorrência reforça o trabalho de fiscalização realizado na BR-101, uma das principais ligações rodoviárias da região e também uma rota utilizada para o transporte de cargas entre municípios do estado.