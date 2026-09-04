PRF apreendeu grande quantidade de entorpecentes durante abordagem na BR-101, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução
Homem é preso com grande carga de drogas na BR-101
Abordagem da PRF ocorreu em trecho da rodovia em Casimiro de Abreu; material teria como destino o Âncora, em Rio das Ostras
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Abordagem ocorreu à noite no Centro e apreensão reuniu 3.273 cápsulas de cocaína e 2.050 tiras de maconha
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