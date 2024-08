Colisão na BR-101 envolvendo carreta e carro de passeio causa tombamento e paralisação do trânsito por mais de duas horas em Casimiro - Foto: Reprodução

Publicado 08/08/2024 19:21

Casimiro de Abreu - Na tarde desta quinta-feira (08), um grave acidente foi registrado na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, no sentido Espírito Santo.

Segundo informações da Autopista Fluminense, uma carreta colidiu frontalmente com um Renault Clio, resultando no tombamento do caminhão. O impacto causou a interdição total da pista, que só foi liberada por volta das 15h40.



Apesar da gravidade da colisão, os motoristas dos veículos envolvidos foram atendidos pelos Bombeiros e não correm risco de vida.









