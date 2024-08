Eles eram residentes de Batelão de Barra, em São Francisco de Itabapoana - Foto: Reprodução

Publicado 02/08/2024 08:45 | Atualizado 02/08/2024 08:58

Casimiro de Abreu - Um grave acidente envolvendo quatro caminhões ocorreu na tarde desta quinta-feira (1), na BR-101, altura do Km 209, em Casimiro de Abreu. A tragédia resultou na morte de duas pessoas, um homem e uma mulher, que ainda não foram identificados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, outras três pessoas sofreram ferimentos leves e foram atendidas e liberadas no local.

O acidente aconteceu no sentido Campos dos Goytacazes e envolveu um casal identificado como Mateus e Júlia, residentes de Batelão de Barra, em São Francisco de Itabapoana. Infelizmente, ambos perderam a vida no local do acidente. As circunstâncias que levaram à colisão ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

A BR-101 ficou parcialmente interditada para a remoção dos veículos e atendimento das vítimas, causando congestionamento na região. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes de resgate trabalharam intensamente para liberar a via e garantir a segurança dos demais motoristas.