Nos dias 26, 27 e 28 de julho, a Beira-Rio de Barra de São João recebe o 28º Festival de Crustáceos & Frutos do MarFoto: Douglas Smmithy

Casimiro de Abreu - Venha saborear deliciosos pratos à base de frutos do mar e desfrutar de muita música boa no lugar mais charmoso da região! Nos dias 26, 27 e 28 de julho, a Beira-Rio de Barra de São João recebe o 28º Festival de Crustáceos & Frutos do Mar.

Durante os três dias de festival, os visitantes poderão degustar uma ampla gama de pratos que incluirão camarões, lagostas, ostras e diversos outros frutos do mar, preparados por chefs locais e restaurantes renomados. Além da oferta gastronômica, o evento contará com uma programação cultural diversificada, incluindo música ao vivo e atividades para toda a família.

De sexta, às 19h, até a meia-noite de domingo, o evento oferecerá ao público dez estandes com 30 mesas, cada, onde os 10 restaurantes participantes servirão pratos especiais ao preço promocional de R$ 34,90. No domingo, a novidade será a degustação do saboroso guaiamum, um caranguejo típico da região servido com farinha e pimenta, a partir das 14h.

Para animar o público, o cantor Toni Garrido vai abrir o Festival com um show pra lá de especial, na sexta-feira (26), às 23h. O cantor Sandamí vai comandar a noite de sábado (27), às 23h, com uma apresentação que vai esquentar a galera.

E para fechar o Festival, o músico George Israel encerra a programação em grande estilo no domingo (30), às 21h.