Publicado 19/07/2024 13:41

Casimiro de Abreu - Operadores de patrol desempenham funções essenciais como planejar o trabalho, realizar a manutenção básica de máquinas pesadas e operá-las. Além disso, são responsáveis pela remoção de solo e material orgânico, drenagem de solos e construção de aterros. Essas habilidades foram adquiridas por dez participantes no primeiro curso de Operação e Manutenção de Motoniveladoras do Estado do Rio, realizado em Casimiro de Abreu.



O curso, organizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, ocorreu entre os dias 15 e 18 de julho, com uma carga horária de 40 horas. "Esse curso será extremamente útil, pois nos proporcionará uma qualificação superior", disse Bruno dos Santos Azevedo, de 27 anos, um dos alunos.

O certificado de conclusão, válido em todo o território nacional e reconhecido pelo Ministério do Trabalho, abre novas oportunidades para os formandos. Para participar, os candidatos precisavam ter experiência em operação de retroescavadeiras ou tratores e, no mínimo, uma Carteira de Habilitação tipo B.



"O pioneirismo desta capacitação criará também chances para formar profissionais em outros municípios", afirmou Valmir da Silva Costa, secretário municipal de Agricultura e Pesca.