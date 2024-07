Visitantes aproveitarão as delícias do 28º Festival de Crustáceos e Frutos do Mar em Barra de São João - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 18/07/2024 19:56

Casimiro de Abreu - O tradicional Festival de Crustáceos e Frutos do Mar chegará à sua 28ª edição, trazendo uma variedade de pratos deliciosos para a Beira-Rio, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. O evento ocorrerá de 26 a 28 de julho e promete encantar moradores e turistas com iguarias frescas e preparações que destacarão os sabores marinhos.

Durante os três dias de festival, os visitantes poderão degustar uma ampla gama de pratos que incluirão camarões, lagostas, ostras e diversos outros frutos do mar, preparados por chefs locais e restaurantes renomados. Além da oferta gastronômica, o evento contará com uma programação cultural diversificada, incluindo música ao vivo e atividades para toda a família.

A Beira-Rio se transformará em um verdadeiro polo gastronômico, proporcionando uma experiência única para os amantes da culinária do mar. O festival será uma excelente oportunidade para conhecer e apreciar a rica gastronomia de Barra de São João, destacando-se como um dos principais eventos do calendário local.