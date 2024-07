Animal foi encontrado na Praia do Peixe Dourado 01 - Foto: Meramente ilustrativa

Publicado 17/07/2024 11:44 | Atualizado 17/07/2024 11:44

Casimiro de Abreu - No final da tarde de terça-feira (16), um acontecimento trágico abalou a praia do bairro Peixe Dourado 01, em Casimiro de Abreu. Dois animais marinhos, um pinguim e uma tartaruga, foram descobertos sem vida por jovens frequentadores da área.

A descoberta dos animais mortos levanta sérias questões sobre as condições ambientais locais e o bem-estar da fauna marinha na região. As autoridades agora estão investigando as circunstâncias dessas mortes, enquanto a comunidade local expressa tristeza e preocupação com o ocorrido.