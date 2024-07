Com um mata-leão, ela finalizou a adversária no segundo round do combate - Foto: Divulgação

Publicado 02/07/2024 09:46

Casimiro de Abreu - A atleta do distrito de Barra de São João, Talita Bernardo, brilhou mais uma vez em solo norte-americano e manteve o cinturão na categoria peso galo (até 61,2kg) do Invicta FC 55, maior campeonato de MMA feminino do mundo. Na noite de sexta-feira (28), na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, a brasileira fez a luta principal do evento contra a “Big Bad” Olga Rubin, da Inglaterra.

No seu melhor estilo, na luta corporal no chão, Talita Bernando mostrou o porque é oriunda do jiu-jitsu. Com um mata-leão, ela finalizou a adversária no segundo round do combate.

Talita já era detentora do cinturão após conquistar a vitória sobre a americana Taneisha Tennant no Invicta FC 51, no ano passado.

Talita Bernardo possui agora na carreira um cartel de 11 vitórias e quatro derrotas. A atleta contou com o apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu para lutar no evento.