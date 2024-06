Casimiro de Abreu

Casimiro de Abreu e Silva Jardim receberão maior edição de todos os tempos do Festival Sesc de Inverno 2024

Considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, o festival vai promover - em 22 localidades do estado - uma programação instigante e plural com música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais