Águas do Rio instala terminal hidráulico no distrito de Casimiro de Abreu para apoiar atuação do Corpo de Bombeiros na regiãoFoto: Divulgação

Publicado 20/06/2024 11:20

Casimiro de Abreu - Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, recebeu seu primeiro hidrante, um marco importante para a segurança local. Instalado pela Águas do Rio, o hidrante está localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, no acesso ao bairro Peixe Dourado II, próximo a um hospital e diversas escolas, oferecendo um recurso vital para o Corpo de Bombeiros no combate a incêndios.

A região é servida pelo 2° Destacamento de Rio das Ostras, que, em situações de emergência, pode agora contar com esse novo equipamento para operações de reabastecimento rápido, aumentando a eficiência e segurança das ações. A instalação de hidrantes em pontos estratégicos das ruas e avenidas é fundamental, especialmente durante a temporada de incêndios florestais, que começa mais cedo este ano devido à seca prolongada, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

"Na Águas do Rio, nosso objetivo vai além do saneamento básico; buscamos atender às necessidades da comunidade de maneira ampla e eficaz. A instalação deste hidrante foi cuidadosamente planejada para garantir uma localização com boa vazão de água e fácil acesso para emergências," afirmou Laerte Santos, supervisor de Operações da concessionária.