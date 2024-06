Segundo informações recebidas pela PM, três indivíduos estavam comercializando entorpecentes no local - Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2024 12:20

Casimiro de Abreu - Na operação realizada pela 4ª Companhia do 32º Batalhão de Polícia Militar, localizada no 6º CPA, foi interceptada uma ação de tráfico de drogas no Loteamento São João, Estrada Velha, Casimiro de Abreu. Segundo informações recebidas pela PM, três indivíduos estavam comercializando entorpecentes no local.

Ao chegar ao endereço indicado, os suspeitos tentaram fugir, mas um dos indivíduos foi capturado. Com ele, foram encontradas duas mochilas contendo R$ 32 em espécie, 96 pinos de cocaína (192g), 51 trouxinhas de maconha (102g) e 1 celular. O suspeito foi conduzido à 121ª Delegacia de Polícia, onde ficou detido conforme o artigo 33 da legislação vigente.