Festival traz um tema para reflexão, que é encontrado na identidade visual e na programação artística - Foto: Ilustração

Publicado 13/06/2024 11:00 | Atualizado 13/06/2024 11:01

Casimiro de Abreu - O 22º Festival Sesc de Inverno está se aproximando com grandes expectativas! Entre 12 e 28 de julho, o maior evento cultural multilinguagem do país acontecerá em 22 localidades do Rio de Janeiro, incluindo Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Esta edição promete uma programação diversificada e rica em música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais.

O festival, que conta com o apoio das prefeituras e sindicatos varejistas locais, visa fortalecer a interação entre artistas e público, valorizando a vasta diversidade cultural brasileira. Este ano, o tema “P-L-U-R-A-L” destaca a multiplicidade do Brasil, explorando os temas de povos, lugares, união, raízes, artes e linguagens, por meio de atividades que ressaltam as tradições e identidades regionais.

Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ, comentou: “O 22º Festival Sesc de Inverno celebra a pluralidade e a inclusão, homenageando as raízes do povo brasileiro. Será uma verdadeira celebração cultural, reunindo diversas expressões artísticas que enriquecem nosso patrimônio cultural.”

Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, expressou sua satisfação com a inclusão de Silva Jardim no festival: “Será um presente para os moradores e empresários locais, impulsionando o comércio e proporcionando momentos de lazer e entretenimento para toda a comunidade.”

Além das atrações culturais, o festival apresentará o retorno do projeto Boca Suja, que distribuirá poemas de Roseana Murray, a poetisa homenageada deste ano. Murray, reconhecida por suas obras infantojuvenis, é celebrada por sua resiliência e contribuição à literatura brasileira.