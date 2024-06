6º Festival do Aipim acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho na Praça Feliciano Sodré - Foto: Ilustração

Publicado 05/06/2024 11:41

Casimiro de Abreu - O município de Casimiro de Abreu se prepara para receber um evento gastronômico imperdível: o 6º Festival do Aipim. Nos dias 28, 29 e 30 de junho, a Praça Feliciano Sodré será palco de uma celebração à culinária regional, com pratos deliciosos à base dessa raiz tão brasileira.

Com uma produção anual de aproximadamente 3,5 mil toneladas de aipim, os pequenos produtores rurais de Casimiro de Abreu prometem surpreender os visitantes com mais de 20 pratos irresistíveis. Desde escondidinho e bolinho de aipim até nhoque e bobó de camarão, as opções são variadas e prometem agradar a todos os paladares.

Além das delícias culinárias, o festival oferecerá uma estrutura ampliada, com área kids, fazendinha e feira outlet, proporcionando momentos de diversão para toda a família. A expectativa é receber milhares de pessoas ávidas por explorar os sabores únicos da região.

E para embalar essa festa gastronômica, uma programação musical especial foi preparada. Na sexta-feira (28), o Grupo Arrastapé animará o público com seu ritmo contagiante a partir das 22h. No sábado (29), será a vez da dupla Carreiro & Capataz subir ao palco, também às 22h. E no domingo, encerrando com chave de ouro, a dupla sertaneja Gino & Geno promete uma apresentação inesquecível a partir das 22h.

A entrada é gratuita.