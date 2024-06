Pouco tempo depois, uma segunda colisão ocorreu na mesma rodovia - Foto: Reprodução

Publicado 03/06/2024 13:30

Casimiro de Abreu - Dois graves acidentes na BR-101, em Casimiro de Abreu, marcaram o domingo (2) com uma fatalidade e múltiplos feridos. No quilômetro 207, uma colisão envolvendo uma moto e um carro resultou na morte do motociclista.

Pouco tempo depois, uma segunda colisão ocorreu na mesma rodovia, envolvendo um carro de passeio, um caminhão, uma caminhonete, uma carreta e um ônibus. Inicialmente, 13 pessoas ficaram feridas, com cinco delas em estado moderado. As causas dos acidentes ainda não foram divulgadas.

Os serviços de emergência foram acionados e prestaram atendimento imediato às vítimas, encaminhando os feridos para unidades de saúde da região. As autoridades continuam investigando as circunstâncias dos acidentes, buscando entender os fatores que contribuíram para as colisões.

A BR-101, uma das principais rodovias do país, frequentemente registra acidentes graves, ressaltando a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.