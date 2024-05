Equipe chegou ao local a partir de uma denúncia recebida pelo programa Linha Verde - Foto: Divulgação

Publicado 27/05/2024 16:42 | Atualizado 27/05/2024 16:42

Casimiro de Abreu - Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental realizaram uma apreensão de armas de caça na Estrada Córrego da Luz, em Casimiro de Abreu. A ação foi desencadeada após uma denúncia recebida pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177), relatando atividades ilegais de caça na área.

A equipe, em cumprimento a uma ordem de policiamento para investigar a denúncia, seguiu as diretrizes do CPAm com o objetivo de coibir ilícitos contra o meio ambiente. Ao chegarem ao local indicado, os policiais observaram dois indivíduos em atitude suspeita, possíveis caçadores, que ao avistarem a aproximação da equipe, empreenderam fuga.

Após uma hora de busca na mata, os policiais da 8ª Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Costa do Sol localizaram uma espingarda calibre 28 e uma garrucha adaptada calibre 36, ambas sem numeração, escondidas em uma gandola camuflada e enrolada em um saco plástico, além de um covo de ferro e seis cartuchos. Os materiais foram recolhidos e encaminhados à 121ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado um auto de apreensão.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode entrar em contato pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado, pelo App "Disque Denúncia RJ", pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou pela FanPage do Linha Verde no Facebook (www.facebook.com/linhaverdedd). O anonimato do denunciante é garantido por meio de técnicas de processamento de dados.