Sala Digital do INSS em Barra de São João facilita acesso ao cidadão - Foto: Divulgação

Publicado 16/05/2024 09:18

Casimiro de Abreu - A Sala Digital do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Barra de São João continua a servir a população local com eficiência e rapidez. Localizada no Centro Administrativo Célio Sarzedas, às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), o espaço oferece atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com orientações e serviços relacionados ao INSS.

Na Sala Digital, os cidadãos podem acessar uma variedade de serviços previdenciários, incluindo requerimentos de aposentadorias por idade, rural e urbana, pensão por morte, aposentadoria por tempo de contribuição, BPC-loas para idosos e pessoas com deficiência, entre outros. Além disso, a equipe está disponível para auxiliar no uso do aplicativo "Meu INSS" e na obtenção de certidões de tempo de contribuição.

No entanto, é importante destacar que a Sala Digital não realiza requerimentos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e manutenção de benefícios, concentrando-se em outros serviços previdenciários.

Inaugurada em agosto do ano anterior, a Sala Digital do INSS é fruto de um acordo de Cooperação Técnica entre o município e o Ministério da Previdência Social, visando proporcionar à comunidade acesso facilitado e eficiente aos serviços ligados à Previdência Social.