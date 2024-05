Os palcos em Rio das Ostras oferecerão uma variedade de experiências - Foto: Ilustração

Publicado 10/05/2024 11:59

Rio das Ostras - O som marcante do jazz e do blues voltará a ecoar nas belas paisagens de Rio das Ostras e Barra de São João (Casimiro de Abreu), com a confirmação do festival anual que já se tornou uma tradição na região. O anuncio foi feito no Instagram do Sindicomércio. Em Rio das Ostras, o evento acontecerá entre os dias 30 de maio e 2 de fevereiro, durante o feriadão de Corpus Christi, enquanto em Barra de São João, os shows estão programados para os dias 28 a 30 de junho.

Marcelo Ayres, presidente do Sindicomércio, destacou a importância do evento para a região, afirmando: "Este festival não é apenas uma celebração da música, mas também uma oportunidade para impulsionar o turismo e fortalecer a economia local."

Os palcos em Rio das Ostras oferecerão uma variedade de experiências, desde apresentações matutinas na Concha Acústica, passando pelo encanto vespertino do Anfiteatro da Lagoa do Iririy, até o espetáculo noturno em Costazul, com dois palcos simultâneos recebendo talentos internacionais, nacionais e regionais. Em Barra de São João, o cenário será o Rio São João.

Entre as atrações internacionais confirmadas estão nomes de peso como o Richard Bona Group, James Carter Organ Trio, Tommy Castro & The Painkillers e Omar Coleman. Já entre os brasileiros, o público poderá apreciar o talento de artistas como Armandinho Macedo & Chico Chagas Quarteto e Celso Pixinga Jazz Quarteto. Além disso, está prevista uma emocionante homenagem a Cássia Eller, com a participação de Victor Biglione, Dudu Lima & Taryn.

Para aqueles que desejam conferir a programação completa, o Sindicato Patronal do Comércio Varejista – Sindicomércio disponibilizará todas as informações em suas redes oficiais.

O festival em Rio das Ostras e Casimiro de Abreu faz parte do circuito Sesc Jazz & Blues, que inclui outras cidades como Búzios, Paraty, Miguel Pereira e Ipiabas, garantindo um calendário repleto de boa música e momentos memoráveis para os amantes do jazz e do blues.

O evento, que conta com o apoio das prefeituras locais por meio das secretarias de turismo, promete agitar os municípios e atrair uma legião de amantes da boa música.