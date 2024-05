Grupo Bom Gosto e Bolaloka agitam a Festa de Professor Souza - Foto: Ilustração

Grupo Bom Gosto e Bolaloka agitam a Festa de Professor Souza

Publicado 07/05/2024

Casimiro de Abreu - No final de maio e início de junho, o distrito de Professor Souza se prepara para receber a aguardada Festa de Professor Souza, que acontecerá nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho. O evento promete agitar a região com uma programação repleta de atrações musicais, esportivas, culturais e religiosas.

As atividades acontecerão próximo à Praça Maria Aparecida Oliveira e são totalmente gratuitas para o público. No dia 31 de maio, a partir das 22h, os presentes poderão desfrutar de grandes sucessos do Grupo Bom Gosto, como “Patricinha de Olho Azul”, “Curtindo a Vida”, “A Casa Caiu”, “É na Madrugada” e muitos outros.

No dia 1º de junho, a diversão começa cedo, às 9h, com um animado aulão de funcional que promete movimentar o corpo de todos os participantes. À tarde, às 16h, é a vez do Torneio de Futemesa, seguido por uma tarde de recreação infantil com os palhaços Fuxico & Xaveco, às 17h. O grupo Bokaloka encerra o dia com um show imperdível, às 23h.

Já no dia 2 de junho, a programação continua com um aulão de capoeira às 9h, seguido pelo Torneio de Futevôlei na quadra de areia, às 16h, que reunirá atletas da região. O evento será encerrado com chave de ouro às 19h, com o Abençoa Professor Souza - Culto e Louvor das Igrejas Locais.