Casimiro de Abreu - Nesta segunda-feira (29), a gestão de Casimiro de Abreu realizou mais uma entrega significativa para a comunidade local. O prefeito Ramon Gidalte liderou a entrega da reforma da Administração Distrital da Serra, que estava desativada há alguns anos.



A Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos conduziu os trabalhos de revitalização, incluindo pintura geral, recuperação da parte elétrica e hidráulica, substituição de portas e janelas, troca do telhado, construção de rampa de acesso e instalação de calhas para coleta de água da chuva.

Moradores da região serrana, além de ter um espaço totalmente reformado, terão também um agente junto ao administrador para dar o suporte Foto: Divulgação

"Essa reforma não apenas proporciona um espaço revitalizado, mas também traz um agente junto ao administrador para oferecer suporte aos moradores. Isso possibilita atender com mais eficiência e tranquilidade as demandas da comunidade", destacou Ramon Gidalte.Na solenidade estiveram presentes diversos representantes da gestão municipal, secretários e subsecretários, além dos vereadores Tiago Magalhães e Pedro Gadelha. O secretário de Obras, Vítor Stuz, o ex-vereador Denison Rangel e o administrador da Serra, Amisael Mozer, também participaram do evento.