Suspeito foi imediatamente conduzido para a 121ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Suspeito foi imediatamente conduzido para a 121ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 14/04/2024 10:16 | Atualizado 14/04/2024 10:18

Casimiro de Abreu - Em mais uma operação bem-sucedida da Polícia Militar, a guarnição do Patamo da 4ª Cia do 32º Batalhão de Polícia Militar realizou uma ação que resultou na apreensão de um suspeito de tráfico de drogas no bairro Palmital, em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu.

Durante um patrulhamento de rotina na região, os policiais observaram um indivíduo que entrou em um terreno e saiu carregando uma sacola. Ao abordá-lo, encontraram dois rádios transmissores, comumente utilizados pelos integrantes do tráfico para comunicação, além de R$ 19,00 em espécie. Diante da evidência de envolvimento com o tráfico local, os policiais intensificaram a busca e encontraram uma escada estrategicamente posicionada para acesso a uma laje.

Um dos policiais subiu a escada e, ao chegar à laje, o suspeito declarou: "PERDI". Nesse momento, foi descoberto um tonel contendo 450 pinos de cocaína. O suspeito admitiu ser responsável pela venda da substância por R$ 15,00 cada. Ele foi imediatamente conduzido para a 121ª Delegacia de Polícia para ser apresentado à autoridade competente.