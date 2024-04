Alunos do Jovem Agricultor Orgânico e do Paisagista Mirim têm aulas de primeiros socorros na Defesa Civil - Foto: Divulgação

Publicado 12/04/2024 11:41 | Atualizado 12/04/2024 11:41

Casimiro de Abreu - A importância de estar preparado para lidar com situações de emergência é fundamental em qualquer contexto. Pensando nisso, os alunos dos programas Jovem Agricultor Urbano e Paisagista Mirim, promovidos pela Fundação Municipal Casimiro de Abreu, participaram de aulas práticas sobre Noções de Primeiros Socorros, realizadas na sede da Defesa Civil do município.

Sob a orientação do coordenador municipal de Defesa Civil, Marcelo Salviano, e do agente voluntário Mauro Ferreira Porto, os alunos receberam instruções sobre como agir em casos de engasgos, desmaios, paradas cardiorrespiratórias, hemorragias e ferimentos causados por animais peçonhentos. Além disso, foram fornecidas orientações sobre o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e o manuseio correto de ferramentas, entre outros aspectos.

"Nosso objetivo é que eles adquiram essas noções para lidar com situações do dia a dia", explicou Marcelo, ressaltando a importância de preparar os jovens para enfrentar emergências com segurança e eficácia.