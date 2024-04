Representantes do governo do estado e dos oito municípios da parceria assinaram o protocolo - Foto: Ilustração

Publicado 03/04/2024 10:09

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu está embarcando em uma nova fase de desenvolvimento econômico ligada ao mar, graças a uma parceria estratégica com o governo estadual. Na última segunda-feira (1), foi assinado um Protocolo de Intenções no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, visando fortalecer as atividades econômicas relacionadas ao oceano, como pesca, turismo e gastronomia.



O acordo, que envolve também outros sete municípios da região da Baixada Litorânea, marca um compromisso mútuo em impulsionar a economia marítima de forma sustentável. Representantes das secretarias de Energia e Economia do Mar, e de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do estado, juntamente com gestores municipais, firmaram o compromisso de trabalhar em conjunto para promover o crescimento econômico e a geração de empregos.

A iniciativa inclui apoio técnico na formulação de políticas públicas alinhadas com os princípios de gestão ambiental sustentável, visando preservar os recursos naturais e garantir um desenvolvimento econômico equilibrado. Entre os temas em destaque estão os instrumentos de ordenamento costeiro municipais, como o Projeto Orla.





