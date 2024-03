Abertas as inscrições para a escolinha de Beach Tennis em Casimiro de Abreu - Foto: Ilustração

Publicado 16/03/2024 07:20

Casimiro de Abreu - A população de Casimiro de Abreu tem agora uma nova opção de atividade física: a escolinha de Beach Tennis. Promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a modalidade está com inscrições abertas e será realizada na praça Dona Maria Costa, situada no bairro Industrial.



As aulas estão agendadas para todas as terças e quintas-feiras, das 7h às 9h, contemplando pessoas a partir dos 14 anos de idade. A iniciativa visa promover a integração comunitária e o bem-estar por meio do esporte.



Para participar, os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de Esporte e Lazer, localizada na Rua Padre Anchieta, nº 369, Centro, durante o horário de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário apresentar documentos como atestado médico, duas fotos 3x4, cópia da identidade e CPF, comprovante de residência, declaração escolar e RG do responsável, no caso de menores de idade.



Para mais informações sobre a escolinha de Beach Tennis em Casimiro de Abreu, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (22) 2778-2185. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de lazer e saúde à comunidade.