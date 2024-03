Município receberá cinco itens de investimentos do governo federal - Foto: Antonio Cruz

Município receberá cinco itens de investimentos do governo federalFoto: Antonio Cruz

Publicado 12/03/2024 13:07

Casimiro de Abreu - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na quinta-feira (7), em Brasília, que o município de Casimiro de Abreu foi selecionado para participar do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. O prefeito Ramon Gidalte esteve presente na capital federal para acompanhar o lançamento do programa.

Casimiro de Abreu será beneficiado com cinco iniciativas do PAC, incluindo a construção de uma creche, uma escola de tempo integral, a implementação do programa CEU da Cultura, aquisição de um ônibus escolar e a construção de uma unidade básica de saúde.

O prefeito Gidalte expressou sua alegria pela conquista, destacando que a vitória é para toda a população. Ele agradeceu à equipe de governo pelo empenho e dedicação, ressaltando a importância desse passo para o desenvolvimento municipal.

A futura Escola Municipal e Creche serão erguidas no Loteamento Campo Verde, em Barra de São João, com capacidade para atender 455 alunos e 376 crianças, respectivamente.

O CEU da Cultura será um equipamento cultural de pequeno a médio porte, promovendo expressão corporal, educação cidadã, arte, trabalho e renda, além de ações voltadas ao meio ambiente.

O ônibus escolar, destinado à Secretaria de Educação, proporcionará transporte adequado para no mínimo 29 estudantes. O bairro São João, no segundo distrito, receberá a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em um terreno de 1.122,20 m².

O secretário de Planejamento, Mauro Goulart, informou que o Governo Federal disponibilizará uma plataforma para inclusão de documentos complementares às propostas. Após esse processo, os empenhos serão emitidos, permitindo a licitação dos projetos e o início das obras ainda este ano.