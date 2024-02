As aulas ocorrem no Museu Casa de Casimiro de Abreu, em Barra de São João - Foto: Douglas Smmithy

As aulas ocorrem no Museu Casa de Casimiro de Abreu, em Barra de São JoãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 28/02/2024

Casimiro de Abreu - A Fundação Cultural de Casimiro de Abreu está com inscrições abertas para duas atraentes oficinas culturais. A primeira delas é a Oficina de Desenho Livre, destinada a crianças a partir de 8 anos. As aulas ocorrem no Museu Casa de Casimiro de Abreu, em Barra de São João, e no Polo Cultural em Professor Souza. Com dois horários disponíveis, os interessados podem se inscrever nas secretarias do museu e do Polo cultural.

Outra opção é a Oficina de Arteterapia, um grupo terapêutico conduzido pela experiente psicóloga Jô Almeida. Já consolidado em Casimiro de Abreu, este ano o projeto se expande para Professor Souza. Com encontros semanais, a oficina de convivência trabalha a parte cognitiva e motora dos participantes por meio de atividades artísticas.

Além de promover a saúde mental e física, a iniciativa busca fortalecer o convívio social. Destinada a pessoas com mais de 45 anos, as inscrições estão abertas na Casa de Cultura Casimiro de Abreu e no Polo Cultural de Professor Souza. As vagas são limitadas.