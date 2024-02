Casimiro de Abreu é o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a entregar ao Governo do Estado do Rio o projeto básico e executivo do Parque Empresarial e Tecnológico - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu é o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a entregar ao Governo do Estado do Rio o projeto básico e executivo do Parque Empresarial e TecnológicoFoto: Divulgação

Publicado 22/02/2024 11:15

Casimiro de Abreu - Em mais um passo significativo para a concretização do Parque Empresarial e Tecnológico, o prefeito Ramon Gidalte, acompanhado do secretário de Planejamento, Mauro Goulart, esteve na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, no Rio de Janeiro. Na manhã desta quarta-feira (21), foram entregues o projeto executivo, as cartas de intenção e a documentação referente à área de implantação.



Durante a reunião com a subsecretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Marina Esteves, Ramon Gidalte apresentou 18 cartas de intenção de empresas interessadas em integrar o Parque Empresarial e Tecnológico de Casimiro de Abreu.



"Entrego o projeto do Parque Empresarial com aprovação da prefeitura, as cartas de intenções das empresas interessadas e a secretaria de estado nos pediu cinco cartas de intenções, e estamos entregando 18 no projeto. Este é o número de empresas que querem se instalar em Casimiro de Abreu. Isso é um avanço importante em busca do progresso, desenvolvimento econômico e geração de emprego", destacou o prefeito.



Casimiro de Abreu torna-se o pioneiro no estado do Rio de Janeiro ao apresentar ao Governo do Estado o projeto básico e executivo do Parque Empresarial e Tecnológico. Marina Esteves ressaltou a relevância do projeto, afirmando que não é apenas um sonho de Casimiro de Abreu, mas também um anseio do estado.

"É o primeiro projeto de Condomínio Industrial completo, com 18 cartas de intenção, aprovações, plantas e georeferenciamento. Quero parabenizar o prefeito e toda a sua equipe, pois Casimiro de Abreu está na frente, podendo em breve inaugurar a pedra fundamental deste sonhado projeto", declarou a subsecretária estadual.