Suspeito de furtos durante o Carnaval é preso em operação conjunta da Polícia e da Secretaria de Segurança PúblicaFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2024 12:26

Casimiro de Abreu - Um homem com 11 registros criminais por furto a residências foi detido em flagrante após uma série de furtos durante o período de Carnaval em Casimiro de Abreu. O suspeito foi capturado enquanto tentava invadir uma casa no bairro Mirante do Poeta. A ação coordenada entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública resultou na prisão do indivíduo, que é morador de Campos dos Goytacazes.

O suspeito, que se hospedou em uma pousada da cidade para cometer os furtos, foi detido após pelo menos cinco ocorrências na região. A operação integrada das forças de segurança possibilitou a captura do criminoso, considerado de alta periculosidade.

Durante a prisão, a polícia conseguiu recuperar a maioria dos itens furtados, incluindo joias e relógios, que foram devolvidos aos legítimos proprietários. O secretário de Segurança Pública de Casimiro de Abreu, Wellington Lima, ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança para o sucesso da operação.

O detido acumulava 11 registros criminais por furtos a residências, demonstrando um histórico criminal extenso. A ação rápida e eficaz das autoridades resultou na prisão do suspeito, que agora responderá pelos crimes cometidos durante o Carnaval em Casimiro de Abreu.