Casimiro de Abreu mobiliza comunidades religiosas para campanha de doação de sangueFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2024 12:35

Casimiro de Abreu - O Carnaval chegou e com ele uma campanha muito importante que vem sendo marcada por um gesto de solidariedade em Casimiro de Abreu. A Secretaria de Saúde do município promoveu a campanha "Fé que corre nas veias" no Hemolagos, em Cabo Frio, com o objetivo de incentivar a doação de sangue entre as comunidades religiosas locais.

A ação faz parte do engajamento contínuo do município na campanha "Casimiro Sangue Bom", que visa sensibilizar a população sobre a importância da doação de sangue. Com a proximidade do Carnaval, período crítico para os hemocentros, a iniciativa se torna ainda mais crucial.

Denise, coordenadora do Hemolagos, destacou a relevância da campanha pré-Carnaval: "É um período crítico para os hemocentros de todo o país, e ter um município com essa consciência, que mobiliza e viabiliza a doação dos seus moradores, é muito importante."

A Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu convida não apenas os membros de comunidades religiosas, mas também grupos de amigos, familiares, colegas de trabalho, escola ou faculdade a se juntarem à causa. Para agendar a doação, basta entrar em contato pelo telefone (22)2778-9800, ramal: 2504.

A ação reforça o compromisso em promover a solidariedade e salvar vidas por meio da doação de sangue. A conscientização e participação da comunidade são fundamentais para garantir que os estoques estejam adequados, contribuindo para o bem-estar de todos.