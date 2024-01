No roteiro, shows musicais de artistas de renome nacional, como Ritchie e Diogo Nogueira - Foto: Divulgação

No roteiro, shows musicais de artistas de renome nacional, como Ritchie e Diogo NogueiraFoto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 12:46

Casimiro de Abreu – O segundo fim de semana do Sesc Verão 2024 em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, promete entretenimento de alta qualidade para toda a família. Com uma agenda diversificada, o evento, organizado pelo Sesc RJ, oferece atividades de lazer, esportivas e culturais no Praião.



A Arena Sesc Verão 2024, montada aos sábados e domingos das 14h às 20h, apresenta uma programação gratuita repleta de atrações. Entre os destaques, shows musicais de renomados artistas nacionais, como Ritchie (27/01, às 22h) e Diogo Nogueira (28/01, às 21h), que prometem agitar o público neste fim de semana. Talentos regionais, como Ricardo Badaró (27/01, às 19h) e a banda Café Bourbon (28/01, às 18h), também marcam presença, proporcionando uma experiência musical diversificada e envolvente.

As vivências esportivas ganham destaque com oficinas ministradas pelo ex-jogador do Flamengo, Diego Ribas (27/01, às 15h), e pelas atletas do time de Vôlei do Sesc Flamengo (28/01, às 15h). Além disso, a programação conta com atrações como a Fanfarra Komboio (27/01, às 16h) e Danças Urbanas Flashmob (28/01, às 16h), oferecendo momentos artísticos e culturais únicos.O aguardado Toboágua Gigante, um dos brinquedos mais disputados do Sesc Verão, estará disponível no Praião neste sábado e domingo, das 13h às 18h, garantindo diversão refrescante para todas as idades.Até o dia 4 de fevereiro, a Arena Fut oferece recreação esportiva para a família, enquanto uma estação com jogos, brinquedos e brincadeiras completa a diversidade de opções de entretenimento. Na área de saúde, a exposição sensorial interativa “Ah, Que Delícia O Verão: Verão com Saúde” (de 20/01 a 04/02, das 14h às 20h) fornece informações sobre protetores solares, repelentes naturais, sucos funcionais e massagens relaxantes, promovendo o bem-estar durante o verão.