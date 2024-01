Ana Carolina é uma das atrações - Foto: Ilustração

Publicado 17/01/2024 12:43

Casimiro de Abreu - Vem aí um verão repleto de atividades de lazer, esportivas e culturais para toda a família. O Sesc RJ, em parceria com a Prefeitura de Casimiro de Abreu e o Sindicomércio, prepara uma grande programação gratuita que inclui encontros com experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras surpresas, nos meses de janeiro e fevereiro, em 28 municípios do estado. O distrito de Barra de São João é uma das contempladas com o Sesc Verão RJ 2024, que tem início neste sábado (20).

A Arena Sesc Verão 2024 ficará montada no Praião, em Barra de São João, que abrigará diversas atrações especiais. No roteiro, shows musicais de artistas de renome nacional – Ana Carolina (20/01, às 22h), Alceu Valença (21/01, às 21h), Ritchie (27/01, às 21h), Diogo Nogueira (28/01, às 21h), Frejat (03/02, às 22h) e Biquini (04/02, às 21h); e talentos regionais, como a banda Ramona Rox (20/01, às 19h), Xandão Tavares (21/01, às 18h), Ricardo Badaró (27/01, às 19h), banda Café Bourbon (28/01, às 18h), e os grupos Os Bartira (03/02, às 19h) e Samba da Madeira (04/02, às 18h). Todos com classificação livre.

Antes de cada show será transmitido o vídeo “Sesc Mulheres Plurais apresenta: Tipos de Violência Contra a Mulher”, que aborda os diversos tipos de violência contra a mulher com o objetivo de fazer com que a sociedade se posicione contrariamente a cada um deles e cada mulher possa ter sua autonomia e existência respeitadas.

Na parte de vivências esportivas haverá clínicas de Skate com hexacampeão mundial Sandro Dias, “O Mineirinho” (20/01, às 15h, livre), de Beach Soccer com as atletas da Seleção Brasileira (21/01, às 16h, livre), de Futebol com o ex-jogador do Flamengo Diego Ribas (27/01, às 15h, livre) e de Vôlei com Bernardinho e as atletas do Time feminino Sesc Flamengo (28/01, às 15h, livre); além de Arena Fut (de 20/01 a 04/02, das 14h às 18h, livre), com bastante recreação esportiva para toda a família; e uma estação com diversos jogos, brinquedos e brincadeiras (de 20/01 a 04/02, às 16h, livre).

O espaço ainda receberá atrações circenses, como o espetáculo “Cabaré Circense da Serra” (20/01, às 16h, livre), que reúne um leque de atos e performances artísticas criando uma relação entre um número e outro, que podem incluir acrobacias, malabarismo, equilibrismo, contorcionismo, números de ilusionismo, perna de pau, onde o foco principal é a comédia física e a palhaçaria clássica; “Andejo” (04/02, às 16h, livre), atração que mistura circo e dança, inspirado na vida nômade dos circos e faz uma alusão ao teatro mambembe; e “Palhaceata de Verão” (21/01, às 16h, livre), intervenção criada em forma de cortejo musical circense, onde diversos artistas do mundo do circo, acompanhados de músicos da centenária banda Euterpe Friburguense, circulam pelo evento, interagindo com as pessoas presentes, através de performances e canções.

Na parte de saúde, o público poderá conferir a exposição sensorial interativa “Ah, Que Delícia O Verão: Verão com Saúde” (de 20/01 a 04/02, das 14h às 18h, livre), com orientações sobre protetores solares, repelentes naturais, sucos funcionais e massagens relaxantes.

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 será “Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível, que incluirá atrações voltadas à toda a família, desde experiências de lazer, culturais e modalidades esportivas.