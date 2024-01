Publicado 15/01/2024 13:19

Casimiro de Abreu - A Casimiro Cup Futebol de Base - Edição 2024 está prestes a agitar os campos da região, com jogos programados entre os dias 17 e 20 de janeiro, das 8h às 17h. A competição, que acontece nos campos da Arena Mataruna, Vila Olímpica, CAEC e Independente, conta com a participação de 62 equipes de futebol, distribuídas nas categorias sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18.

O torneio promete intensa disputa, com as equipes enfrentando três jogos na fase inicial. Os seis melhores classificados de cada categoria avançarão para as finais, concorrendo à taça de ouro, prata e bronze.

Casimiro de Abreu marca presença na competição com duas equipes, uma representando o distrito sede e outra de Barra de São João. Além das equipes locais, o torneio recebe participantes de diversas cidades do Estado do Rio de Janeiro, como Rio das Ostras, Macaé, Silva Jardim, Cabo Frio, Rio Bonito, Maricá, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Bom Jardim, Campos dos Goytacazes, São Francisco do Itabapoana e até mesmo Juiz de Fora (MG).

A Casimiro Cup não é apenas uma oportunidade para os jovens atletas mostrarem seus talentos, mas também atrai olheiros das categorias de base de grandes times, o que aumenta ainda mais o interesse e a competitividade do torneio.