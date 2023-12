Servidores estavam há 24 anos sem atualização no PCCV - Foto: Divulgação

Servidores estavam há 24 anos sem atualização no PCCVFoto: Divulgação

Publicado 30/12/2023 17:57 | Atualizado 30/12/2023 17:58

Casimiro de Abreu - Por unanimidade, o novo Plano de Cargo, Carreiras e Vencimentos (NPCCV) dos servidores municipais de Casimiro de Abreu foi votado e aprovado, juntamente com o Estatuto dos Servidores Municipais. A sessão na Plenária da Câmara de Vereadores contou com a presença do prefeito Ramon Gidalte, do secretário de Administração, Alex Maurino, e outros secretários municipais.

O NPCCV, que entra em vigor a partir de 1º de janeiro, traz inovações significativas, beneficiando cerca de 700 servidores efetivos. O secretário Alex Maurino expressou sua gratidão pelo apoio dos vereadores e parabenizou o prefeito Ramon Gidalte pela coragem em valorizar os servidores.

O novo plano, que substitui o antigo criado em 1999, apresenta mudanças inovadoras e mais humanas, proporcionando benefícios a 700 servidores efetivos. Alex Maurino destacou a coragem do prefeito Ramon Gidalte na valorização do servidor, ressaltando que o NPCCV é um passo importante para Casimiro de Abreu, em um momento em que muitos municípios enfrentam reduções salariais e atrasos.

Ramon Gidalte, que também foi prefeito quando o último plano foi criado, há 24 anos, celebrou a aprovação do novo plano em sua gestão, enfatizando o compromisso em melhorar as condições para os servidores e para toda a comunidade.

Entre as mudanças destacadas por Alex Maurino, estão a ampliação dos níveis salariais e a redução da carga horária para cargos de médio/técnico de 40h para 30h semanais. O NPCCV prevê reajuste anual do salário-base, sendo março o mês provável para a atualização.

Para esclarecimentos adicionais sobre o NPCCV, os funcionários podem procurar a Central dos Servidores, localizada no prédio da Prefeitura em Casimiro de Abreu e no Centro Administrativo, sala do IPREV, em Barra de São João.