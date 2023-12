No coração da cidade a festividade tem início no dia 30 - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/12/2023 12:29

Casimiro de Abreu - O Réveillon de Casimiro de Abreu promete ser uma experiência marcante, repleta de alegria, música regional e a segurança necessária para receber o novo ano com boas energias.

No coração da cidade, na Praça Feliciano Sodré, a festividade tem início no dia 30 com o Grupo Lance Solto, prometendo agitar a noite a partir das 23h. Já na contagem regressiva para o Ano Novo, a banda Os Piratas assume o comando com um repertório repleto de música sertaneja, mantendo a energia elevada até as primeiras horas de 2024.

Em Barra de São João, a festa começa no dia 30 com a Banda Mak, que sobe ao palco às 23h. A chegada do Ano Novo será conduzida pelo cantor Herick Almeida, prometendo uma contagem regressiva emocionante a partir das 23h.

Adriana Grillo, secretária de Turismo, destaca o compromisso com um evento para toda a família, priorizando talentos regionais que sempre conquistam o público. Para garantir a segurança do público, a Guarda Municipal, com apoio da Polícia Militar, implementará medidas logísticas em ambos os locais, assegurando uma celebração tranquila e festiva.