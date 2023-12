Defesa Civil de Casimiro de Abreu participa de curso de extensão de meteorologia - Foto: Divulgação

Casimiro de Abreu - Os técnicos da Coordenadoria de Defesa Civil de Casimiro de Abreu agora contam com certificação do curso de extensão em Meteorologia e Defesa Civil, realizado de agosto a outubro deste ano. A capacitação, que totalizou 45 horas de treinamento, foi ministrada pela equipe de professores de Meteorologia do Campus de Macaé da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).



A iniciativa busca aprimorar as habilidades da equipe da Defesa Civil, permitindo uma análise meteorológica mais precisa na região. O coordenador da Defesa Civil, Marcelo Salviano, ressaltou a relevância do curso como uma ferramenta fundamental para a qualificação da equipe.

"O curso foi de grande relevância para nossa Coordenadoria. Com esses treinamentos, aprimoramos cada vez mais as análises meteorológicas em nossa região, podendo alertar a população e tomar decisões cada vez mais precisas", destacou Marcelo.



