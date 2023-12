Casimiro de Abreu vai estar presente na 10° edição da Copa Floripa Brasil - Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2023 11:12 | Atualizado 15/12/2023 11:13

Casimiro de Abreu - Jovens talentos do futebol de Casimiro de Abreu estarão em destaque na 10ª edição da Copa Floripa Brasil, que ocorre de 16 a 20 de dezembro no complexo da Ressacada, em Florianópolis. A competição é reconhecida como o maior torneio infantojuvenil do Sul do Brasil e um dos maiores do país.

Com a participação de mais de 100 equipes disputando em diversas categorias (9, 10, 11, 12, 14 e 16), Casimiro de Abreu marcará presença nas categorias sub-14 e sub-16. A Secretaria de Esporte e Lazer está proporcionando toda a logística, incluindo transporte, hospedagem e alimentação, para os 36 atletas e membros da comissão técnica.

"No ano passado, já estivemos participando deste campeonato. E desta vez estamos levando duas categorias. Trata-se de uma grande oportunidade para nossos atletas mostrarem seu potencial numa competição de nível nacional. Estou muito confiante de que faremos bonito em campo. A expectativa e a ansiedade são enormes", afirmou Cosme Batista, secretário de Esporte e Lazer.