Programa do governo estadual já atendeu mais de 140 mulheres no município - Foto: Divulgação

Programa do governo estadual já atendeu mais de 140 mulheres no municípioFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2023 09:47 | Atualizado 12/12/2023 09:48

Casimiro de Abreu - Um importante passo para fortalecer a luta contra a violência às mulheres foi dado com a expansão do Programa Empoderadas para Barra de São João e Rio Dourado. A abertura do programa nestas localidades ocorreu na última quinta-feira, dia 7, reunindo dezenas de mulheres atendidas pelo CRAS e pelo Espaço por Você.

O Empoderadas, iniciativa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, oferece treinamento em técnicas de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, incluindo a identificação de sinais de violência no cotidiano.

O programa já estava em funcionamento em Casimiro de Abreu, no CRAS, e desde a inauguração, aproximadamente 140 mulheres passaram pelo programa. Para a secretária de Assistência Social, Thaís Rodrigues, ampliar a abrangência para Barra de São João e Rio Dourado é um avanço significativo.

“O programa tem obtido sucesso em Casimiro de Abreu. Estender o atendimento para Barra de São João e Rio Dourado representa um grande avanço e uma expansão nas políticas públicas voltadas para as mulheres. O conhecimento é essencial! O programa proporciona independência, autonomia, eleva a autoestima e amplia o conhecimento sobre os direitos das mulheres”, afirmou Thaís.

A equipe multidisciplinar do Empoderadas inclui profissionais como psicólogos, advogados, professores e assistentes sociais. Durante o workshop de apresentação, a ênfase foi no principal objetivo do programa.

“Muitas pessoas pensam que o Empoderadas ensina a revidar contra os homens. Na verdade, ensinamos técnicas de segurança que ajudam a mulher a se libertar de uma agressão injusta e covarde. No entanto, o objetivo principal é fornecer informação e conhecimento. Empoderar é se informar!”, ressaltou Camila Azevedo.

Além dos workshops, rodas de conversa e aulas de segurança, o programa oferece cursos profissionalizantes para as mulheres e, em alguns casos, para outros membros da família. Em Barra de São João, as aulas acontecerão no CRAS do Jardim Miramar, às terças e quintas-feiras, às 14h. Já em Rio Dourado, os dias das aulas ainda não foram definidos. A participação é gratuita, bastando comparecer no horário das aulas para fazer a inscrição.