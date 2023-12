Prefeitura de Casimiro de Abreu distribui kits nutricionais para idosos - Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2023 11:16

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Assistência Social de Casimiro de Abreu realizou a entrega de kits nutricionais a idosos em situação de vulnerabilidade social. Os beneficiários incluíram aqueles cadastrados nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, participantes do Plano de Acompanhamento Familiar e recebedores do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A distribuição dos kits também ocorreu no CRAS do Jardim Miramar, em Barra de São João. Ao todo, serão distribuídos 400 kits em todo o município.

O kit nutricional tem como objetivo fortalecer a segurança alimentar dos idosos e é composto por 2 pacotes de aveia tradicional, 2 pacotes de grão de bico de 500g cada, 2 pacotes de leite Ninho de 750g cada, e 3 latas de Sustagen Sênior 50+ de 370g cada.

As famílias beneficiadas foram selecionadas pela equipe técnica, visando atender aquelas que mais precisam. O Conselho do Idoso acompanhou e fiscalizou a entrega e a composição do kit.

Para a secretária de Assistência Social, Thaís Rodrigues, os kits chegaram em boa hora. "Esses kits servirão para amenizar os impactos vividos por parte da população casimirense. Nesse período próximo do Natal, toda ajuda extra é bem-vinda", disse.