No último dia 12, o governo municipal fechou parceria visando combater a Sigatoka Negra - Foto Divulgação

Publicado 18/12/2023 12:38

Casimiro de Abreu – Décimo segundo entre os municípios que mais produzem bananas no Estado do Rio de Janeiro, Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), está investindo para garantir frutos protegidos da Sigatoka Negra, doença vegetal causada por fungos, que ameaça a produção de bananais.

Uma das espécies mais afetadas é a banana da terra. O governo municipal busca, em parceria, alternativas de combate. No último dia 12, assinou um termo de cooperação técnica com a Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural (Emater), envolvendo também Vigilância Sanitária e Núcleo de Defesa de Casimiro, para implantação de polos de fiscalização em propriedades rurais, que servirão como áreas de experimentos.

“Vamos colocar a principio esses três polos que serão fiscalizados e monitorados por técnicos da Semap, Emater local, Vigilância Sanitária e Núcleo de Defesa“, explica o secretário de Agricultura, Douglas Veloso. “Foi uma iniciativa de coragem de Casimiro de Abreu, que tão logo identificou a doença nos comunicou”, comenta o coordenador de Defesa Vegetal do Estado, Wilson Lopes, que assinou o termo de cooperação juntamente com o prefeito Ramon Gidalte, no Sítio Agrícola do Município.

Douglas Veloso lembra que, no ano passado, visando apoiar ao produtor rural, a secretaria e a Fundação Municipal em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural, realizaram um curso para os servidores da secretaria sobre como identificar a Sigatoka Negra: “Na ocasião, os instrutores juntamente com os técnicos da Semap identificaram a doença em Casimiro de Abreu”.

O coordenador de defesa sanitária vegetal, Ilso Lopes, realça a importância do suporte, para que os agricultores que vivem da colheita da banana possam enfrentar esse tipo de fungo: “A boa notícia é que a doença pode ser mitigada através de retirada das folhas com sintomas da doença, adubação, calagem (adição de calcário).

EFEITOS DO FUNGO - “Houve casos inclusive de aumento de produção dos bananais devido ao tratamento contra a doença”, reforça o engenheiro Agrônomo e mestre em agricultura orgânica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Ufrj), Leandro Maia, ao orientar sobre como identificar o fungo e o que se deve fazer para conter a praga. “A doença destrói as folhas da bananeira, diminuindo a produção, podendo evoluir para a morte da planta”, indica.

Segundo o engenheiro, “a presença da doença no Estado do Rio de Janeiro e seus municípios dificulta a comercialização dos frutos oriundos destes locais devido às exigências legais para trânsito e comercialização”. Quanto aos sintomas, Leandro Maia diz que começam com a descoloração em forma de pontos ou estrias na cor café entre as nervuras secundárias da segunda à quarta folha.

“Os sintomas evoluem para estrias negras observadas somente na face superior da folha; as lesões negras na face superior da folha contrastam com as lesões amarronzadas na face inferior”, enfatiza o engenheiro apontando: “Se você é agricultor e notou descoloração nas folhas da sua plantação de bananas, entre em contato com a Secretaria de Agricultura e Pesca”. O endereço da secretaria é Estrada Zac Zuc Tahan, s/n, Sítio Agrícola, telefone: (22) 2778-1414.