Casimiro de Abreu realiza mutirão de doação de sangue da campanha de NatalFoto: Divulgação

Publicado 18/12/2023 15:41

Casimiro de Abreu - A Secretaria de Saúde de Casimiro de Abreu realizou um mutirão de doação de sangue como parte da campanha “Não dê presente, doe sangue!” A iniciativa, que teve lugar no Hemolagos, em Cabo Frio, superou as expectativas ao atrair um grande número de moradores da cidade para a ação solidária.

O Dr. Marcelo Paiva, médico hemoterapeuta e diretor geral do Hemolagos, expressou sua gratidão pela consciência cidadã da população de Casimiro de Abreu. "Queremos agradecer a Casimiro de Abreu por essa consciência cidadã da doação. Esta é a terceira caravana apenas este ano", afirmou o Dr. Paiva.

Acompanhados pela coordenadora do Setor de Controle, Avaliação e Regulação, Manu Camargo, e pela técnica de enfermagem Maria da Conceição, os participantes do mutirão receberam kits lanche da Secretaria de Saúde, entregues em bolsas personalizadas pelos usuários do CAPS de Casimiro.

O secretário de saúde, Pedro Gadelha, destacou a importância do movimento para ajudar quem precisa e reiterou o compromisso de promover mais mutirões em 2024. "É nosso dever viabilizar a doação para todos que desejam. E quem ainda não conseguiu doar este ano não se preocupe. Em 2024, iremos promover diversos mutirões ao longo do ano", afirmou o secretário.

A campanha "Não dê presente, doe sangue!" não apenas reforça a solidariedade na comunidade, mas também contribui significativamente para os estoques de sangue, garantindo que as necessidades médicas sejam atendidas de maneira adequada.